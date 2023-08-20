Посол Украины вновь заявил о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем

Это связано с большим количеством отказов украинцам во въезде в еврейское государство, отметил Евгений Корнийчук

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с утверждением, что украинские власти вновь рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство.

"Украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы приостановим наше двустороннее соглашение по безвизовому режиму в соответствии со статьей 7 межправительственного соглашения. Эта возможность находится на столе нашего правительства", - приводит заявление Корнийчука газета The Times of Israel. Посол Украины добавил, что "немыслимо, чтобы нам [украинской стороне] пришлось приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство злоупотребляет нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами".

14 августа министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого украинский министр заверил, что Киев не будет отменять безвизовый режим для израильтян, а Коэн заявил Кулебе, что израильская сторона решит вопрос с медстраховками для украинских беженцев, находящихся в Израиле, сообщил в тот же день посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский. Ранее Корнийчук выступил с утверждением, что украинские власти рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), назвав в качестве одной из причин такой ситуации нехватку средств ПВО, чтобы обеспечить безопасность израильских паломников-хасидов, которые каждый год в сентябре приезжают в Умань на празднование иудейского нового года.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.