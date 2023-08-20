20 августа, 11:34
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере тысячи демонстрантов провели акцию в поддержку военного режима

Демонстрация прошла в центре столицы

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Массовая акция в поддержку лидера Национального совета спасения родины генерала Абдурахмана Тчиани состоялась в центре Ниамея. Как сообщил телеканал Al Arabiya, ее участники приветствовали твердую позицию нигерских военных перед давлением со стороны Франции и других стран Экономического сообщества западноафриканских государств.

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"Нет санкциям!", "Долой Францию!", "Остановить военную интервенцию!" - скандировали представители нигерской общественности, собравшиеся на митинг на площади Консертасьон в центре столицы. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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