СМИ: делегация ECOWAS покинула Нигер после провала переговоров с мятежниками

По информации Al Arabiya, члены делегации потребовали от сформированного мятежниками НССР отказаться от власти в обмен на обязательство, что страны - члены сообщества не будут их преследовать

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) покинула Нигер после провала переговоров с военными, которые совершили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, делегация ECOWAS вылетела из Нигера в Абуджу, столицу Нигерии. Как утверждается, члены делегации потребовали от сформированного мятежниками Национального совета спасения родины отказаться от власти в обмен на обязательство, что страны - члены сообщества не будут их преследовать.

Ранее канал Al Arabiya сообщил, что после провала переговоров по урегулированию ситуации в Нигере делегация ECOWAS намерена покинуть республику. Отмечалось, что мятежники отказались освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.

Делегация ECOWAS прибыла в столицу Нигера Ниамей 19 августа, сообщало агентство AFP со ссылкой на источники. По информации нескольких СМИ, в ее состав входят бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар и действующий председатель организации Бола Тинубу. В субботу члены делегации встретились с Базумом.