В Эквадоре началось голосование на президентских и парламентских выборах

Избирательные участки будут открыты до 23:00 мск

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 августа. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Эквадоре. Избирательные участки будут открыты до 17:00 (23:00 мск).

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Действующий президент Гильермо Лассо, полномочия которого должны были истечь в 2025 году, в выборах не участвует. Согласно опросам, фаворитом гонки считается кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 годы).

Основную конкуренцию ей могут составить кандидат от правоцентристского альянса "За страну без страхов" Ян Топик, экоактивист Яку Перес, представляющий коалицию левых и левоцентристских партий "Конечно, это возможно", бывший вице-президент Отто Зонненхольцнер, выдвигающийся от центристской коалиции "Давайте действовать", а также журналист Кристиан Сурита, который был внесен в списки претендентов на высший государственный пост вместо кандидата от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио, который был застрелен 9 августа после предвыборной встречи.

После убийства политика глава избирательного совета республики Диана Атамаинт заявила, что военные усилят охрану избирательных участков в день выборов.

Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять не менее 10% голосов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не заручится необходимой поддержкой в это воскресенье, то 15 октября в стране пройдет второй тур.

Помимо главы государства, гражданам Эквадора предстоит избрать 137 депутатов. Лассо созвал выборы в мае с целью роспуска парламента, который обсуждал его импичмент.