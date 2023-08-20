20 августа, 12:37
Военная операция на Украине

WP: у Украины заканчиваются варианты действий в ходе контрнаступления

AP Photo/ Bram Janssen
© AP Photo/ Bram Janssen

Газета также указала на неспособность Киева "продемонстрировать решительный успех"

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Украинское контрнаступление, судя по всему, зашло в тупик, и у Киева заканчиваются варианты действий, которые он может предпринять, чтобы переломить ситуацию на поле боя. С такой оценкой выступила газета The Washington Post.

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Она указывает на неспособность Украины "продемонстрировать решительный успех, из-за чего международная поддержка Киева может иссякнуть. Спустя примерно два месяца Киев не может похвастаться особенными успехами, российские войска продолжают продвигаться, а планы по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 все откладываются".

Как отмечали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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