Зеленский заявил, что договорился с премьером Нидерландов о поставках 42 истребителей F-16

По словам президента Украины, "это только начало"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву.

"Мы с Марком Рютте (премьер-министр Нидерландов - прим. ТАСС) договорились о количестве F-16, которые будут переданы Украине после обучения наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации издания "Украинская правда", в воскресенье Зеленский и Рютте посетили военную авиабазу Эйндховен, где президент Украины осмотрел самолеты F-16.

В Киеве уже давно просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.

Как заявил накануне министр обороны Украины Алексей Резников, обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет не менее шести месяцев. Он также сообщил, что два украинских пилота уже провели в США тестовые полеты на F-16.