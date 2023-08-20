Условиями для этого станут успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал, а также необходимые разрешения, инфраструктура и логистика

СТОКГОЛЬМ, 20 августа. /ТАСС/. Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения летчиков ВСУ и выполнения других условий. Об этом сообщает Минобороны Дании.

"Мы согласны передать самолеты F-16 Украине и ВВС Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи. Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал для F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", - отмечено в заявлении по поводу передачи истребителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву.

У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.