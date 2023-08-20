В Гватемале начался второй тур президентских выборов

В стране открылись более 3,4 тыс. участков для голосования

ГАВАНА, 20 августа. /ТАСС/. Более 3,4 тыс. участков для голосования на выборах президента Гватемалы открылись в центральноамериканской стране. Они закроются после 18:00 по местному времени (03:00 21 августа мск).

На пост главы государства претендуют Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" и Бернардо Аревало от левоцентристского движения "Семя". В первом туре они получили 15,7% и 11,8% голосов соответственно.

Первый тур президентских выборов в Гватемале состоялся 25 июня. После оглашения предварительных результатов девять кандидатов от правых партий подали иск в Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы с требованием проверки сообщений о нарушениях в ходе голосования. 12 июля ВИС подтвердил итоги голосования, объявив, что во второй тур выходят Торрес и Аревало. Затем в тот же день суд приостановил деятельность политического движения "Семя", однако 14 июля отменил это решение.

Согласно опросу гватемальской компании "Фонд свободы и развития" в сотрудничестве с CID Gallup (региональное отделение американского института общественного мнения Gallup), несогласие с приостановкой деятельности движения "Семя" выразили 67% респондентов. При этом 73% считают, что демократия в Гватемале находится под угрозой, а 76% утверждают, что страна идет по неверному пути. По данным опроса, проведенного теми же компаниями 2 августа, за Аревало готовы проголосовать 63% избирателей, за Торрес - 37%.

Гватемала - государство в Центральной Америке. Граничит с Мексикой, Гондурасом, Сальвадором и Белизом, омывается Тихим океаном на юге, Карибским морем на востоке. Его площадь составляет 108,9 тыс. кв. км, население - 17,1 млн (на 2021 год). По форме правления Гватемала - президентская республика.

Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.