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Военная операция на Украине

Рютте подтвердил договоренность о поставке Украине F-16

При этом и.о. премьер-министра Нидерландов не уточнил число истребителей

ГААГА, 20 августа. /ТАСС/. Нидерланды намереваются поставить Украине истребители F-16, однако их точное число пока назвать невозможно. Об этом заявил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Поставка истребителей станет следующим этапом сотрудничества между Украиной и Нидерландами", - отметил Рютте, чьи слова приводит телеканал NOS.

По его словам, Нидерланды в настоящее время имеют в своем распоряжении 42 истребителя. Они постепенно заменяются более современными F-35.

"Нам нужны несколько самолетов для программы обучения в Дании и скоро в Румынии, - сказал и.о. премьера. - Мы посмотрим, сможем ли поставить остальные самолеты. На данный момент мы не можем сказать, какое количество мы поставим".

Остаются неизвестны и сроки поставки. Согласно голландскому информационному порталу NL Times, передача самолетов произойдет не ранее лета следующего года, после того как завершится подготовка первых пилотов. В дополнение к этому, заметил Рютте, должны учитываться и другие вопросы. В частности, на Украине должна быть готова необходимая инфраструктура для обслуживания самолетов. 

Теги:
Рютте, МаркУкраинаНидерландыВоенная операция на Украине
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