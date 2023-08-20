Шольц: Германия не хочет, чтобы конфликт на Украине дошел до столкновения России и НАТО

По мнению канцлера ФРГ, Западу придется еще многие годы оказывать поддержку Киеву

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Западу придется еще многие годы оказывать поддержку Украине.

Шольц признал во время дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, что определенная часть германского общества выступает против поставок Киеву оружия, но выразил уверенность в том, что большинство граждан поддерживает действия властей. "Ведь нам придется еще долгое время и многие годы, я боюсь, оказывать поддержку. Но важно это делать, поэтому необходимо тщательно взвешивать [каждое решение]", - отметил канцлер.

"Чего мы не хотим, так это того, чтобы война между РФ и Украиной <...> обострилась до войны между Россией и НАТО", - утверждал он. "В этой связи координация и тщательное взвешивание важны и ради будущего", - добавил Шольц.

Глава правительства напомнил, что Германия сейчас занимает второе место по объемам военной помощи Украине после США. По его словам, если бы Берлин при этом боялся разозлить Москву, то поступал бы "совершенно иначе". "Но было и всегда будет правильным тщательно взвешивать каждое отдельное решение, каждый раз обдумывать, какое действие оказывает оружие, как его можно использовать, имеет ли оно смысл и к чему мы вообще готовы, а также всегда делать это в тесной координации с нашими друзьями и союзниками", - подчеркнул Шольц.

По данным Минфина ФРГ, до сих пор Германия оказала Украине различную помощь на сумму €22 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении ее военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.