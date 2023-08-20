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Попытка госпереворота в Нигере

Эксперт: интервенция ECOWAS в Нигер может привести к нежелательному вмешательству Запада

Профессор политологии Александрийского университета Ахмед Сейид Хусейн отметил, что "позиция России по этому вопросу может использоваться Западом в качестве инструмента против РФ"

КАИР, 20 августа. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Военная интервенция сил регионального объединения Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер может привести к нежелательному вмешательству Запада во внутренние дела страны. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС египетский эксперт, профессор политологии Александрийского университета Ахмед Сейид Хусейн.

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"Интервенция и использование сил ECOWAS откроет двери для нежелательного внешнего вмешательства, особенно со стороны Запада и Франции", - сказал политолог. По его словам, "военное решение не поможет ни стране, ни ее народу". Хусейн также выразил мнение, что "позиция России по этому вопросу может использоваться Западом в качестве инструмента против РФ". "В случае развития военного сценария со стороны западных стран будет исходить риторика о том, что Россия якобы выдавливает Европу из Африки и стремится укрепиться на континенте, используя это в качестве инструмента давления, особенно после второго российско-африканского саммита", - считает политолог.

Касаясь официальной позиции Египта на события в Нигере, Хусейн подчеркнул, что "одной из внешнеполитических задач Каира на данный момент является восстановление лидирующей роли страны на Африканском континенте". "Исходя из этих соображений, Египет выдерживает нейтралитет и старается быть в стороне от конфликта, чтобы не навредить своим внешнеполитическим устремлениям в регионе", - подчеркнул политолог.

В июле египетский МИД заявил, что Каир "с беспокойством следит за ситуацией в Нигере и заинтересован в сохранении конституционного строя и демократической системы правления" в этой стране. 

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НигерРоссияПопытка госпереворота в Нигере
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