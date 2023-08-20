Посол Белоруссии заявил о возможности обеспечить до 15% программы обновления транспорта РФ

Дмитрий Крутой рассказал, что 18 августа провел встречу с министром транспорта России Виталием Савельевым

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Белоруссия намерена участвовать в программе обновления общественного транспорта в регионах России и может поставить до 15% техники. Об этом сообщил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

Он рассказал, что 18 августа сразу после заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждалось обновление парка общественного транспорта в России, провел встречу с министром транспорта России Виталием Савельевым.

"Мы сразу же этот момент проговорили: 60 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. Задача президента России - обновить парк малых, средних городов (акцент именно на них) плюс, естественно, города-миллионники. <...> Министр нам пообещал четко, что белорусы тоже будут участвовать в этой программе. Примерно 10-15% от этого объема, исходя из наших возможностей, мы на сегодняшний день можем поставить в рамках этой программы. Будем обязательно держать руку на пульсе и активно в ней участвовать", - приводит агентство БелТА слова посла.

Он добавил, что по отдельной программе планируются закупки электробусов для российских городов. "В любом случае мы будем продвигать и предлагать решения МАЗа и "Белкоммунмаша" - для разных городов они разные", - заверил Крутой.

Президент России Владимир Путин 17 августа провел заседание президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития общественного транспорта в стране.