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Военная операция на Украине

Кардинал Дзуппи заявил, что ЕС делает слишком мало для урегулирования на Украине

Посланник Папы Римского Франциска отметил, что Евросоюз должен всячески стараться помогать мирным инициативам

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи выразил мнение, что Европейский союз "делает слишком мало" для урегулирования украинского конфликта.

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"ЕС делает слишком мало, а должен делать гораздо больше. Он должен всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", - сказал он в интервью порталу Il Sussidiario.net. По словам кардинала, "задача миссии, о которой говорит папа Франциск, - помочь всему, что может помочь миру".

Как ранее подтвердил Папа Римский, кардинал Дзуппи, посетивший ранее в рамках миссии Киев, Москву и Вашингтон, поедет в Пекин. В центре его миссии находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаИталияВоенная операция на Украине
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