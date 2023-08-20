Кардинал Дзуппи заявил, что ЕС делает слишком мало для урегулирования на Украине

Посланник Папы Римского Франциска отметил, что Евросоюз должен всячески стараться помогать мирным инициативам

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи выразил мнение, что Европейский союз "делает слишком мало" для урегулирования украинского конфликта.

"ЕС делает слишком мало, а должен делать гораздо больше. Он должен всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", - сказал он в интервью порталу Il Sussidiario.net. По словам кардинала, "задача миссии, о которой говорит папа Франциск, - помочь всему, что может помочь миру".

Как ранее подтвердил Папа Римский, кардинал Дзуппи, посетивший ранее в рамках миссии Киев, Москву и Вашингтон, поедет в Пекин. В центре его миссии находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.