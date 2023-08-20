СМИ: пожар под Киевом возник из-за того, что эксперты МВД Украины пилили снаряд болгаркой

По сведениям издания "Страна", погибли четыре эксперта

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пожар, произошедший накануне в Киевской области, возник в результате несоблюдения техники безопасности сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД Украины, которые решили распилить болгаркой боевую часть снаряда. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание "Страна".

"Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух - воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - приводит издание слова источника, который сообщил, что "эксперты начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате она сдетонировала". Погибли четыре эксперта, поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля.

Пожар в складских помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД произошел в субботу, украинские СМИ сообщали о сильном взрыве на окраине Киева.