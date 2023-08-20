20 августа, 14:30
Военная операция на Украине

СМИ: пожар под Киевом возник из-за того, что эксперты МВД Украины пилили снаряд болгаркой

REUTERS/ Gleb Garanich , архив
© REUTERS/ Gleb Garanich , архив

По сведениям издания "Страна", погибли четыре эксперта

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пожар, произошедший накануне в Киевской области, возник в результате несоблюдения техники безопасности сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД Украины, которые решили распилить болгаркой боевую часть снаряда. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание "Страна".

"Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух - воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - приводит издание слова источника, который сообщил, что "эксперты начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате она сдетонировала". Погибли четыре эксперта, поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля.

Пожар в складских помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД произошел в субботу, украинские СМИ сообщали о сильном взрыве на окраине Киева. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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