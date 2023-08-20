Economist: неудачи контрнаступления ухудшили общественное настроение на Украине

По информации журнала, растет критика действий президента Владимира Зеленского

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Отсутствие ощутимого прогресса украинского контрнаступления привело к тому, что настроение в обществе на Украине сумрачное, а критика действий президента Владимира Зеленского растет. Об этом говорится в статье журнала The Economist.

Как пишет издание, украинский лидер в один момент обещал дойти маршем до Крыма, но сейчас политическое руководство в Киеве обрисовывает более реалистичные перспективы контрнаступления, испытывая особенное разочарование из-за того, что западное вооружение не поступило в обещанных объемах. The Economist приводит слова советника главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, который назвал это "расстраивающим и лишающим мотивации". При этом он сказал, что у тех, кто сидит в Киеве, нет права критиковать военных. "Это не лошадь, и вы не можете стегануть ее, чтобы она шла быстрее. Каждый метр продвижения имеет кровавую цену", - сказал он.

Издание приводит слова источника в Генштабе Вооруженных сил Украины, который сообщил, что страна получила всего 60 танков Leopard, несмотря на то, что обещаны были сотни. Особенно ощущается нехватка техники для разминирования. "У нас просто нет ресурсов, чтобы проводить лобовые атаки, о которых нас просит Запад", - заявил неназванный источник.

Другая проблема - отсутствие поддержки с воздуха, что изначально привело к задержке контрнаступления. "Мы более не планируем операции, которые подразумевают большие потери. Акцент теперь на ослаблении сил противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее", - сказал источник.

После того, как украинское контрнаступление, на которое Украина и страны Запада возлагали большие надежды, не принесло результата, Киев предпринял несколько попыток оправдать этот провал. В частности, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что некоторые чиновники альянса заявили, что Украине было передано все необходимое для удачного контрнаступления.

В последние недели украинские политики систематически заявляют, что виной всему низкая мотивация общества. Было также проведено несколько показательных акций по борьбе с коррупцией. В частности, на этой неделе Зеленский уволил всех областных военкомов. Украинские СМИ в последние недели отмечают, что власти стремятся прикрыть растущий уровень коррупции и удержать стремительно падающий рейтинг, а страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, если к концу осени не будет достигнуто существенных результатов на поле боя.