Посол Израиля заявил, что страна в 2023 году отказала во въезде лишь 2,5 тыс. украинцев

Согласно заявлению Михаила Бродского, отказы связаны с борьбой с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Израиля с начала года отказали во въезде в страну лишь 5,4% от общего числа украинцев, желавших пересечь границу, причем в большинстве случаев речь шла о борьбе с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории. Такие данные привел посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский в свете утверждений Киева об участившихся случаях отказа во въезде в Израиль украинским гражданам.

"По данным управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2,5 тыс. человек) из 47 тыс. украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле", - написал дипломат в Telegram-канале.

Ранее посольство Украины в Израиле опубликовало заявление, в котором утверждается, что Киев готов заблокировать въезд еврейских паломников-хасидов в украинский город Умань, "если не прекратится депортация украинцев из Израиля". Украинский посол в еврейском государстве Евгений Корнийчук в этой связи заявил, что Киев рассматривает возможность приостановки двустороннего соглашения о безвизовом режиме с израильской стороной. Он назвал немыслимым то обстоятельство, что Украине "пришлось приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство злоупотребляет [украинскими] гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами".

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.