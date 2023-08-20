Эрдоган и Орбан обсудили отношения Турции и Венгрии и евроинтеграцию Анкары

Стороны также обсудили региональные и международные проблемы, сообщили в канцелярии турецкого лидера

СТАМБУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отношения между двумя странами, вопросы евроинтеграции Анкары и актуальные международные вопросы. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам состоявшейся встречи.

"На переговорах наряду с отношениями между Турцией и Венгрией были рассмотрены вопросы полноправного членства в Европейском союзе Турции, региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении. Другие подробности встречи не приводятся.

Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Будапешт в воскресенье по приглашению Орбана для участия в торжествах, посвященных национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана. Запланированы переговоры турецкого лидера с коллегами из нескольких стран, которые прибыли в столицу Венгрии.