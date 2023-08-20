Зеленский сообщил, что прибыл в Данию

В числе вопросов, которые войдут в повестку переговоров, президент Украины назвал сотрудничество стран и поставки истребителей F-16

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Данию и анонсировал встречи с руководством страны и королевской семьей.

"Дания. Продолжаем работу по усилению Украины, защите наших людей. Встречусь с госпожой премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга [парламента] и представителями датского бизнеса", - написал он в Telegram-канале.

В числе вопросов, которые войдут в повестку переговоров, он перечислил сотрудничество стран и поставки истребителей F-16.

Ранее в воскресенье Зеленский побывал с визитом в Нидерландах. По итогам переговоров с премьером Марком Рютте он заявил, что договорился о поставках 42 истребителей F-16.