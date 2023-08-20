20 августа, 15:17

Kyodo: Япония намерена провести встречу со странами ССАГПЗ на уровне глав МИД

По информации агентства, переговоры планируют осуществить в начале сентября в Саудовской Аравии

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено организовать встречу на уровне глав МИД со странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Переговоры, в которых от Японии должен принять участие министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, планируется провести в начале сентября в Саудовской Аравии. Как ожидается, стороны обсудят соглашения о свободной торговле между Японией и странами ССАГПЗ, а также техническое сотрудничество в области энергетики следующего поколения и проблему Ирана. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Кроме того, после проведения указанной встречи Хаяси намерен посетить Египет и Иорданию.

Возможность организации встреч на уровне глав МИД со странами ССАГПЗ обсуждалась в ходе турне японского премьер-министра Фумио Кисиды по странам Персидского залива в июле этого года. Тогда он посетил Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. 

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