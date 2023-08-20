Министр обороны Украины анонсировал встречу в формате Рамштайн с 17 по 24 сентября

Алексей Резников отметил, что она будет в очном формате

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн состоится с 17 по 24 сентября. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Ориентировочно, это будет неделя между 17 по 24 сентября. И это будет очная встреча", - сказал он в интервью украинской журналистке Адриане Кучер, размещенном в ее канале на видеохостинге YouTube.

Неформальное название контактной группы связано с американской авиабазой Рамштайн в Германии, где в апреле 2022 года прошла первая встреча по военной помощи Киеву. Предыдущая встреча прошла 18 июля в онлайн-формате.