Эксперт назвал блефом заявления ECOWAS о вторжении в Нигер

Эксперт в области международных отношений из Сенегала Адама Гайе считает, что у сообщества недостаточно денег, чтобы провести успешную военную интервенцию

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не обладают достаточными финансовыми ресурсами для проведения военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере. Как полагает эксперт в области международных отношений из Сенегала Адама Гайе, заявления организации о готовности к интервенции являются блефом.

"Мы не можем поверить, что у ECOWAS достаточно денег, чтобы провести успешную военную интервенцию на такой огромной территории площадью более 1 267 тыс. кв км, это невозможно", - отметил Гайе в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Заявление группы о том, что она запланировала военное вмешательство, является просто стратегическим шагом, направленным на то, чтобы нигерская военная хунта пребывала в ожидании", - считает исследователь.

Гайе подчеркнул, что ECOWAS "не готово и не может претворить эту декларацию в жизнь, если только оно не хочет ввергнуть в хаос Западную Африку". "Мали, Буркина-Фасо и другие страны поддержат Нигер не только в военном отношении, но и посредством широкой народной поддержки по всей Африке, что сделает эту военную интервенцию рискованной инициативой, обреченной на провал", - добавил он.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства сил ECOWAS в ситуацию в Нигере определена, но пока не будет объявлена.

Делегация ECOWAS, которая прибыла в столицу Нигера, город Ниамей, 19 августа для урегулирования ситуации в стране, покинула республику после провала переговоров с мятежниками, сообщил телеканал Al Arabiya. По его сведениям, военные отказались освободить Базума и восстановить его в должности. Согласно утверждению канала, члены делегации потребовали от Национального совета спасения родины отказаться от власти в обмен на обязательство, что страны - члены сообщества не будут их преследовать.