Welt: Украине для успеха в конфликте с Россией нужно мобилизовать 3 млн человек

В газете отметили, что "война не закончится по причине экономической капитуляции РФ"

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Украине для достижения успеха в противостоянии с Россией необходимо мобилизовать до 3 млн человек. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt.

"Есть только один путь вперед: вести войну настолько серьезно, как это подобает национально-освободительной борьбе. Население Украины, правда, сократилось, но составляет по-прежнему более 30 млн человек, так что общая численность вооруженных сил может достигать до 3 млн. Имея такую войсковую мощь, Украина могла бы выигрывать битвы и освободить свою территорию старомодным способом - в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость", - считает автор.

В статье говорится о том, что ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не приведут к ощутимому успеху Украины. Они могут быть эффективны только в том случае, если удастся определить стратегически значимые цели, что является непростой задачей. Наличие у России разведывательных спутников и передача ими информации об актуальном передвижении даже отдельных танков, "не говоря уже о крупных воинских подразделениях", делает невозможным проведение быстрых маневров, которые бы позволили ВСУ победить на поле боя без крупных потерь.

Как считает автор статьи, "прозрачное поле битвы все изменило". По его оценке, россияне могли наблюдать за наступлением украинцев в режиме реального времени и мобилизовать силы даже в большем количестве. В материале также говорится о том, что ВСУ "сильно переоценили" немецкие тяжелые танки Leopard, многие из которых "стали жертвой" российского противотанкового комплекса "Корнет". "Когда началось долгожданное наступление Украины, к сожалению, некоторые дорогие Leopard, которые, собственно говоря, должны были прокладывать путь, были уничтожены", - говорится в статье.

"Что касается российской экономики, то новости, правда, мрачные, но недостаточно мрачные. Война не закончится по причине экономической капитуляции России", - констатировал автор, указав на то, что в отличие от Китая Россия в состоянии сама себя обеспечивать продуктами питания и топливом и вообще производить практически все необходимое.