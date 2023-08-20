F-16 для Киева и попытки атаковать российские регионы. События вокруг Украины

Украина получит нидерландские истребители F-16, заявил в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил факт договоренности, но не уточнил, сколько самолетов передадут Киеву.

В субботу и воскресенье Украина предприняла сразу несколько попыток атаковать российские регионы с помощью беспилотников: один аппарат упал на военном аэродроме под Новгородом, другой врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, несколько были сбиты либо подавлены над Белгородской, Московской и Ростовской областями.

В зоне специальной военной операции Киев, по данным Минобороны РФ, за двое суток потерял порядка 1 680 человек и свыше 90 единиц техники. ТАСС собрал основные события вокруг Украины за два дня.

Ход операции

Вооруженные силы России за неделю установили контроль еще над пятью населенными пунктами в Харьковской области, заявил в субботу глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, речь идет в основном о так называемой серой зоне.

Российские военные уничтожили украинские склады боеприпасов в районе Очакова Николаевской области и Голоскова Хмельницкой области, следует из сводок Минобороны РФ.

На купянском направлении, по данным российского военного ведомства, Киев за двое суток предпринял 10 атак, потеряв в общей сложности порядка 190 человек и 14 единиц техники. Украинские потери на краснолиманском направлении в министерстве оценили примерно в 110 человек и 7 единиц техники.

На донецком направлении российские военные отразили в общей сложности 11 атак, заявили в Минобороны РФ. По его информации, украинские потери составили порядка 680 человек и 30 единиц техники и артиллерийских орудий.

За двое суток Киев, по российским данным, потерял на южнодонецком направлении порядка 330 человек и 15 машин и гаубиц, а на запорожском - около 325 и 20 соответственно, в том числе два бронетранспортера Stryker американского производства. На херсонском направлении потери украинской стороны составили до 45 человек и 6 единиц техники, следует из сводок Минобороны РФ.

Атаки на регионы РФ

В ночь на субботу Вооруженные силы Украины выпустили по территории Крыма ракету зенитного комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, ракету своевременно обнаружили и сбили, жертв и разрушений на земле нет.

В субботу утром украинский беспилотник атаковал военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области. Как заявили в Минобороны РФ, возникший на стоянке самолетов пожар был оперативно потушен, никто не пострадал. По данным ведомства, повреждения получил один самолет.

Украинский беспилотник в ночь на воскресенье врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Ранения от осколков стекла получили пять человек. В пресс-службе Московской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") позднее сообщили, что вокзал работает в штатном режиме, движение поездов не прерывалось.

В воскресенье три украинских беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области: один упал севернее Новошахтинска, два - на территории воинской части в Каменске. Как уточнил ростовский губернатор Василий Голубев, в результате никто не пострадал.

Позднее днем над Белгородской областью были сбиты три беспилотных летательных аппарата, рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, Киев в субботу и воскресенье дважды пытался атаковать объекты в Москве и Московской области. Один из украинских беспилотников упал рядом с подмосковным населенным пунктом Путилково, другой - в Ступинском районе.

F-16 для Киева и другие итоги поездки Зеленского

Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о передаче Киеву 42 истребителей F-16 после обучения пилотов и инженеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале во время визита в Нидерланды. Рютте позднее уточнил, что пока не может сказать, сколько самолетов поставит его страна.

В Минобороны Дании сообщили о согласии передать свои F-16 Украине, "когда будут выполнены условия", в числе которых подготовка персонала, а также наличие "необходимых разрешений, инфраструктуры и логистики". На вооружении королевства находятся около 30 самолетов этого типа.

До Нидерландов Зеленский побывал в Швеции, где, по его словам, договорился о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 на Украине. Он также заявил о переговорах относительно возможности передачи Киеву истребителей Gripen, однако пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее уточнил, что речь пока идет о "теоретической возможности".

Заявления Лаврова

Запад сейчас не намерен договариваться с Москвой по ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". По его словам, об этом свидетельствуют встречи в Копенгагене и Джидде, куда представителей России не пригласили.

Как отметил министр, "перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается", а призывы западных стран к переговорам являются "тактической уловкой", чтобы дать передышку истощенным украинским войскам.

Запад, подчеркнул Лавров, стремится устранить Россию как "серьезного геополитического конкурента", максимально истощить ее возможности, "ограничить суверенитет" страны и заставить ее отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике.