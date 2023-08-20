Зеленский в Дании посидел в кресле F-16

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины осмотрели один из истребителей в аэропорте Скридструп

СТОКГОЛЬМ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский осмотрели один из датских истребителей F-16 в аэропорте Скридструп в Южной Ютландии. Об этом сообщает агентство Ritzau.

На фотографиях агентства Зеленский и Фредериксен изображены сидящими в креслах пилотов самолета.

Ранее Минобороны Дании сообщило, что вместе с Нидерландами передаст Украине F-16, "когда будут выполнены условия". Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран. Обучение должно занять как минимум шесть месяцев.

У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов - 42 самолета.

Как сообщает парламент Дании, Зеленский в понедельник выступит там с речью перед его членами и министрами. Потом его примут лидеры партий, председатели парламентских групп и Совета по иностранным делам, Комитета по иностранным делам, Европейского комитета и Комитета по обороне. После этого украинский президент получит аудиенцию у королевы Маргрете II.