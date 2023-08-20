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Орбан и Эрдоган договорились информировать друг друга по вопросу о приеме Швеции в НАТО

При этом Венгрия и Турция не установили пока для этого никаких определенных сроков

БУДАПЕШТ, 20 августа. /ТАСС/. Венгрия и Турция условились информировать друг друга о ходе ратификации в парламентах двух стран соглашения о вступлении Швеции в НАТО, но не установили пока для этого никаких определенных сроков. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Мы проводили постоянные консультации и поддерживали контакты, информируя друг друга о состоянии дел и процессах в национальных парламентах [связанных с ратификацией документов о приеме Швеции в Североатлантический альянс]", - отметил министр. По его словам, Венгрия и Турция сохранят в дальнейшем такую практику, когда их парламенты вернутся к работе после летних каникул. Тогда и будет решен "вопрос о том, когда следует включить в повестку дня" шведскую заявку на прием в НАТО, уточнил Сийярто.

  

Теги:
ШвецияТурцияВенгрияЭрдоган, Реджеп ТайипОрбан, Виктор
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