Вучич заявил, что встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

По словам президента Сербии, для его страны "важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией"

БЕЛГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений.

"[Состоялся] всегда важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для нас важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией, и эта встреча была еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Мы обсудили важность сохранения мира и стабильности в регионе, где мы рассчитываем на конструктивное участие Турции как одного из самых влиятельных международных факторов в этой части мира", - заключил глава государства.

Ранее президент Сербии открыто осуждал намерение Турции поставить беспилотные летательные аппараты Bayraktar в непризнанное Косово. Он указывал, что в Сербии "очень уважают президента Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на отношения" двух стран.