Опрос показал укрепление позиций Трампа в Республиканской партии на фоне обвинений

Согласно результатам опроса, 62% респондентов ответили, что выбрали бы экс-президента США в качестве кандидата на пост главы государства от партии

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Позиции экс-президента США Дональда Трампа среди сторонников Республиканской партии укрепляются на фоне предъявления ему обвинений, бывший глава государства смог бы выиграть праймериз в случае их проведения прямо сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен телеканалом CBS и компанией YouGov.

62% респондентов ответили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на президентский пост от Республиканской партии. На втором месте с 16% голосов идет губернатор штата Флорида Рон Десантис. Бизнесмен Вивек Рамасвами оказался на третьей позиции, его хотели бы видеть участником президентской гонки 7% опрошенных. 5% отдали бы свой голос за бывшего вице-президента Майка Пенса.

Таким образом, разрыв между Трампом и его основным конкурентом составил 46 процентных пунктов. По сравнению с июлем этот показатель вырос на 8 процентных пунктов: в прошлом месяце, по данным CBS, разница между Трампом и Десантисом составляла 38 процентных пунктов (61% и 23% соответственно).

Опрос проводился с 16 по 18 августа. В нем приняли участие более 2 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.