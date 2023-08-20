Эрдоган: Турция видит в Сербии ключевую страну для обеспечения мира на Балканах

СТАМБУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Турция рассматривает Сербию в качестве ключевой страны для обеспечения мира на Балканах. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем в Будапеште.
"Мы видим в Сербии ключевую страну с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Балканах. Отношения между Турцией и Сербией достигли высшей точки", - приводит слова Эрдогана его администрация в соцсети X (ранее Twitter).
На переговорах, как отмечается, были обсуждены двусторонние и региональные вопросы.
Президент Сербии ранее осуждал планы Турции поставить беспилотники Bayraktar самопровозглашенному Косову. При этом он отмечал, что в Сербии "очень уважают" Эрдогана.
Переговоры Эрдогана и Вучича прошли в рамках торжеств, посвященных национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана.