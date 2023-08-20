20 августа, 16:57

Эрдоган: Турция видит в Сербии ключевую страну для обеспечения мира на Балканах

По словам президента Турции, отношения между двумя странами достигли высшей точки

СТАМБУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Турция рассматривает Сербию в качестве ключевой страны для обеспечения мира на Балканах. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем в Будапеште.

"Мы видим в Сербии ключевую страну с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Балканах. Отношения между Турцией и Сербией достигли высшей точки", - приводит слова Эрдогана его администрация в соцсети X (ранее Twitter).

На переговорах, как отмечается, были обсуждены двусторонние и региональные вопросы.

Президент Сербии ранее осуждал планы Турции поставить беспилотники Bayraktar самопровозглашенному Косову. При этом он отмечал, что в Сербии "очень уважают" Эрдогана.

Переговоры Эрдогана и Вучича прошли в рамках торжеств, посвященных национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана. 

Теги:
ТурцияСербияЭрдоган, Реджеп Тайип
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