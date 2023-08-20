Кандидат в президенты Эквадора пришел проголосовать на выборах в каске и бронежилете

По сведениям телеканала Ecuavisa, пункт для голосования Кристиан Сурита покинул в сопровождении нескольких вооруженных полицейских

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 августа. /ТАСС/. Кристиан Сурита, ставший кандидатом в президенты Эквадора от движения "Строй" вместо убитого Фернандо Вильявисенсио, пришел на избирательный участок в каске и бронежилете. Кадры показал в эфире телеканал Ecuavisa.

Пункт для голосования политик покинул в сопровождении нескольких вооруженных полицейских. Как было видно на кадрах с других участков, остальные кандидаты также голосовали при повышенных мерах безопасности, но без средств индивидуальной бронезащиты.

По данным избирательного совета, за первые три часа с момента открытия участков проголосовали 20% избирателей. "К настоящему моменту день голосования проходит нормально", - говорится на странице органа в соцсети X (ранее Twitter).

В воскресенье в Эквадоре проходят досрочные президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Голосование проходит в условиях режима чрезвычного положения, введенного после убийства Вильявисенсио, который был застрелен 9 августа в Кито после участия в предвыборной встрече.