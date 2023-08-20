Белоруссия получит из РФ еще восемь вертолетов Ми-35

Четыре из них предоставят до конца года, сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии получат из России еще восемь вертолетов Ми-35М, в том числе четыре до конца 2023 года. Об этом сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин.

"Ожидаем к концу этого года, это план - четыре машины. И в следующем году - еще четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35", - сказал он в эфире телеканал СТВ.

Минобороны Белоруссии 17 августа сообщило о прибытии в республику первой партии из четырех поставленных из России вертолетов Ми-35М. Как ожидается, вертолеты будут введены в строй через несколько недель. Пилоты и инженерно-технический состав, которые будут эксплуатировать новые машины, прошли переобучение в РФ.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Вертолет также способен транспортировать грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж - два человека.