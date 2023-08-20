Прихожане УПЦ уже несколько часов сопротивляются захвату храма в селе Должок

Собравшиеся выкрикивают провокационные лозунги и несколько раз пытались штурмовать закрытые ворота, сообщил Союз православных журналистов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в течение нескольких часов сопротивляются попыткам рейдерского захвата храма в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Согласно размещенным в Telegram-канале СПЖ видео, на площади перед воротами храма после 17:00 (совпадает с мск) собрались около сотни неизвестных, часть из которых прибыли туда организованно на микроавтобусах. Собравшиеся выкрикивают провокационные лозунги и несколько раз пытались штурмовать закрытые ворота, за которыми укрылись верующие.

За воротами находятся также сотрудники полиции, но в ситуацию они не вмешиваются. При этом неизвестные активисты проводят в рядах собравшихся голосование за передачу храма раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), прихожанам церкви проголосовать не предлагалось.

Священники УПЦ пытаются вразумить захватчиков и проповедуют через ворота. Прихожане молятся во дворе храма.

19 августа полицейские с автоматами прибыли на территорию кафедрального собора УПЦ в городе Каменец-Подольский, откуда по ежегодной традиции должен начаться крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Они с утра заблокировали выходы с территории храма, однако после стали выпускать собравшихся там людей через одну из боковых калиток. При этом они останавливали "для проверки документов" мужчин призывного возраста. Находящиеся там же сотрудники военкомата пытались вручать им повестки.