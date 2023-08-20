20 августа, 17:35

МИД Ирана вызвал временных поверенных в делах Дании и Швеции из-за осквернения Корана

По сведениям агентства IRNA, представитель ведомства отметил, что правительства Дании и Швеции несут полную ответственность за последствия таких действий

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Временные поверенные в делах Дании и Швеции в Иране были вызваны в МИД исламской республики в связи с повторяющимися случаями осквернения копий Корана в этих королевствах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Читайте также
Мнение
Сожжение Корана: почему власти Швеции вновь это допустили

По его информации, представитель МИД Ирана провел с временными поверенными в делах Дании и Швеции отдельные встречи. Иранский дипломат решительно осудил повторное осквернение священной книги мусульман в этих странах и отметил, что правительства Дании и Швеции несут полную ответственность за последствия таких действий.

Согласно утверждению агентства, временные поверенные в делах Дании и Швеции отметили, что их страны осуждают любое надругательство над Кораном. Они также заявили, что правительства Дании и Швеции намерены внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить подобные действия. 

Теги:
ШвецияИранДания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация