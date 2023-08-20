Эксперт: Орбан и Эрдоган понимают, что для мира на Украине надо выполнить требования РФ

По словам руководителя организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, Венгрия и Турция согласны с тем, что Россию нельзя победить на Украине и санкции не оправдали надежд Запада

БУДАПЕШТ, 20 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Позиции Венгрии и Турции в отношении конфликта на Украине совпадают в том, что лидеры этих двух стран сознают невозможность его урегулирования без удовлетворения требований России в области безопасности. Такое мнение высказал руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС состоявшуюся в Будапеште встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой, в частности, обсуждался украинский конфликт.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимают, что невозможно положить конец конфликту на Украине без хотя бы частичного удовлетворения требований России в области безопасности", - отметил Шимо. По его словам, сейчас оба политика заглядывают в будущее и пытаются определить, что следует делать, "если Украина станет нейтральной и в результате НАТО также потерпит поражение".

Отвечая на вопрос, почему эта встреча в Будапеште между Орбаном и Эрдоганом приобретает особое значение, эксперт сказал: "Перед запланированным визитом президента [России Владимира] Путина в Турцию в конце августа Эрдоган особенно интересуется тем, видит ли Орбан угрозу безопасности в возможном частичном специальном соглашении с Путиным. Орбан придерживается мнения, что Россия не угрожает Венгрии".

"Венгрия и Турция согласны с тем, что Россию нельзя победить на Украине и санкции не оправдали надежд Запада. Однако пока им не удалось заставить союзников по НАТО сесть за стол переговоров и начать серьезные дискуссии с русскими вместо того, чтобы вооружать Украину", - напомнил Шимо.

"Эрдоган видит, что без удовлетворения требований России не только не удастся прекратить конфликт на Украине, но и не получится восстановить соглашение об экспорте зерна через Черное море. Оба государства - члена НАТО не хотят рисковать своими экономическими интересами в отношениях с Россией и вынуждены действовать более активно, чем другие западные державы, чтобы прийти к соглашению с Москвой", - считает руководитель "Венгерского круга мира".

Эрдоган побывал в Будапеште по приглашению Орбана в связи с отмечаемым 20 августа национальным праздником Венгрии - Днем святого Иштвана. Президент Турции вновь посетит венгерскую столицу 18 декабря для участия в заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в ходе этого заседания будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и оказании взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях.