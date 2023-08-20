ВВС Белоруссии по опыту СВО усилили отработку преодоления ПВО и ночных полетов

Командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин отметил, что после начала специальной военной операции оттока офицеров в частях ВВС не наблюдается

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белорусские военные летчики на основе изучения опыта специальной военной операции (СВО) на Украине усилили подготовку по некоторым аспектам, в том числе сделан акцент на способы преодоления противовоздушной обороны и полетах ночью. Об этом сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы полковник Владимир Скоркин.

"Конечно, опытом делимся: совместно выполняем полеты, оттачиваем элементы, преодоление ПВО противника, работа на полигоне. И сейчас, опять же, будет сделан упор именно на работу ночью. Полеты в очках ночного видения, работы на полигоне. Выводы сделаны, все планово. Изначально все было правильно спланировано, сейчас оно реализуется. На определенных моментах ставится точка", - сказал он в эфире телеканал СТВ.

Полковник отметил, что после начала СВО оттока офицеров в частях ВВС не наблюдается. "Началась спецоперация и кто-то ушел - такого тоже нет. Наоборот, если кто-то хотел уходить пораньше, - [сказал, что] еще нет, послужим, поработаем. Потому что задач действительно еще много. Все под контролем, все хорошо", - заверил командир авиабазы.

Скоркин также сообщил, что после совершенной в конце февраля на аэродроме Мачулищи под Минском, где дислоцирована возглавляемая им авиабаза, диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, "были сделаны выводы". "Проводятся постоянно тренировки, пересмотрено распределение сил и средств в плане охраны, обороны. <...> Проводится спецоперация. Беларусь - это лакомый кусок для всех, тем более в сопредельных государствах Запада идет наращивание. Мы готовимся, тренируемся, летаем. То же самое охраны и обороны касается - также усилены. Полигоны в любой момент готовы к выполнению задач по предназначению, какие бы они ни были в плане сложности", - проинформировал полковник.