20 августа, 18:52
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS считает, что занятая мятежниками в Нигере позиция закрывает дверь для переговоров

Глава Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани ранее подверг резкой критике санкции сообщества

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Заявления военных мятежников Нигера из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывают дверь для переговоров, направленных на поиск урегулирования кризиса. Такой точки зрения, как передает телеканал Al Arabiya, придерживается Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

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"Речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров", - отметили в сообществе.

Вечером 19 августа Тчиани выступил с речью, в которой подверг резкой критике санкции ECOWAS, назвав их "незаконными, бесчеловечными и направленными на разделение Нигера и его народа". Он добавил, что любое вмешательство со стороны стран ECOWAS будет расценено как оккупация, на любое нападение последует ответ.

Как сообщил ранее Al Arabiya, переговоры делегации ECOWAS с лидерами НССР завершились безрезультатно. По его сведениям, мятежники отказались освободить свергнутого 26 июля президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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