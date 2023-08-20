Еще один кандидат в президенты Эквадора пришел проголосовать на выборах в бронежилете

Даниэля Нобоа сопровождала личная охрана и полиция, сообщил журналист телеканала Ecuavisa

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа пришел на избирательный участок в бронежилете. Кадры показал в эфире телеканал Ecuavisa.

Как сообщил журналист телеканала с места событий, охрана на избирательном участке была усилена вдвое. Нобоа сопровождала личная охрана и полиция.

Ранее Кристиан Сурита, ставший кандидатом в президенты Эквадора от движения "Строй" вместо убитого Фернандо Вильявисенсио, пришел на избирательный участок в каске и бронежилете. Остальные политики голосовали без средств индивидуальной бронезащиты.

По данным избирательного совета, с 07:00 (15:00 мск) проголосовало уже более 45% избирателей. О серьезных происшествиях не сообщалось.