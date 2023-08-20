ЮАР выступила за расширение БРИКС

Как отметил президент республики Сирил Рамапоса, чтобы процесс расширения БРИКС стал успешным, необходимо укрепить связи с теми странами, которые хотят вступить в объединение

ПРЕТОРИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) за счет новых стран-членов. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации в связи с предстоящим саммитом БРИКС, который пройдет 22 - 24 августа в Йоханнесбурге.

"Более 20 государств подали формальные заявки на вступление в БРИКС, еще большая группа стран проявляет интерес к присоединению, - заявил он. - ЮАР поддерживает расширение числа участников БРИКС. Однако для того, чтобы процесс расширения БРИКС стал успешным, необходимо укрепить связи с теми странами, которые хотят вступить в БРИКС".

Рамапоса заметил, что желание многочисленных стран присоединиться к БРИКС свидетельствует об их желании участвовать в создании более справедливой, взаимовыгодной и сбалансированной системы международных отношений. "ЮАР является противником однополярного мира, - отметил он. - Членство в БРИКС отвечает нашим национальным интересам, так как БРИКС меняет сейчас мировую экономику и политику".