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обновлено 20 августа, 20:59
Попытка госпереворота в Нигере

Комиссар ECOWAS заявил, что военный вариант решения кризиса вокруг Нигера еще допускается

Абдель Фатау Мусах подтвердил четкую позицию Сообщества "в отношении необходимости освобождения задержанного президента Нигера и восстановления конституционного порядка"

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума, все еще рассматривается. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Абдель Фатау Мусах.

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"Военный вариант все еще на столе, мы его не отзывали", - подчеркнул он.

"Мы не хотим воевать с народом Нигера, нашей проблемой является военная хунта", - продолжал комиссар ECOWAS.

Мусах также подтвердил четкую позицию Сообщества "в отношении необходимости освобождения задержанного президента Нигера и восстановления конституционного порядка". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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