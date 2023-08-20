Комиссар ECOWAS заявил, что военный вариант решения кризиса вокруг Нигера еще допускается

Абдель Фатау Мусах подтвердил четкую позицию Сообщества "в отношении необходимости освобождения задержанного президента Нигера и восстановления конституционного порядка"

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума, все еще рассматривается. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Абдель Фатау Мусах.

"Военный вариант все еще на столе, мы его не отзывали", - подчеркнул он.

"Мы не хотим воевать с народом Нигера, нашей проблемой является военная хунта", - продолжал комиссар ECOWAS.

Мусах также подтвердил четкую позицию Сообщества "в отношении необходимости освобождения задержанного президента Нигера и восстановления конституционного порядка".