Жители Западного берега подожгли машину заехавшего в палестинский поселок израильтянина

В армейской пресс-службе пояснили, что во время выхода военных и мужчины из населенного пункта начались ожесточенные столкновения

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Израильский гражданин заехал в один из палестинских поселков на Западном берегу реки Иордан, где местные жители сожгли ему машину. Его вызволили израильские военные, сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, инцидент произошел в населенном пункте Турмус-Айя на Западном берегу. Владельца автомобилем с израильскими номерами окружили местные жители, забросали машину камнями и подожгли ее. Израильские военные зашли в поселок и вызволили автовладельца, отметили в пресс-службе.

"Во время выхода военных и гражданского лица из поселка начались ожесточенные столкновения, во время которых ряд подозреваемых бросали в них горящие предметы и камни. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.