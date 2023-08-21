Премьер Греции обсудит с лидерами стран Западных Балкан и ЕС европейское будущее региона

Среди участников будут президент Сербии Александар Вучич, глава Черногории Яков Милатович, премьер Северной Македонии Димитар Ковачески, премьер непризнанного Косово Албин Курти, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Христо

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретится в своей резиденции с лидерами стран Западных Балкан и стран - членов ЕС региона на неформальном ужине, посвященном расширению Евросоюза и европейскому будущему Западнобалканского региона по случаю 20-летия саммита ЕС - Западные Балканы.

Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) сообщило, что в Афины прибудут президент Сербии Александар Вучич, глава Черногории Яков Милатович, премьер Северной Македонии Димитар Ковачески, премьер непризнанного Косово Албин Курти, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Христо.

Албания, приглашенная на уровне президента, представлена не будет (отношения Афин и Тираны в последнее время обострились из-за тюремного заключения в Албании этнического грека Фреди Белериса, которого 14 мая избрали мэром албанского города Химара, одного из центров проживания греческого национального меньшинства). Не подтвердила своего участия также лидер Словении Наташа Пирц-Мусар, отметило агентство.

Во встрече также примут участие лидеры стран региона, входящих в ЕС: премьер-министр Болгарии Николай Денков, Хорватии Андрей Пленкович и Румынии Марчел Чолаку. Приглашение премьера приняли также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Как ожидается, на ужине также будет присутствовать президент Молдавии Майя Санду.

Участие Зеленского в ужине не подтверждено

В Греции перепечатали сообщение властей Черногории о возможном участии в ужине в Афинах президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как отметил 20 августа греческий информационный портал newsbomb.gr, известие об участии украинского президента до сих не было ни подтверждено, ни опровергнуто греческой стороной.

Афинское Македонское агентство новостей привело мнение источников в греческом правительстве, что инициатива Мицотакиса пригласить вечером 21 августа в свою резиденцию "Дворец Максима" лидеров государств Западных Балкан и региональных стран - членов ЕС на ужин, неформальную дискуссию о европейском будущем региона, "подтверждает ведущую роль, которую играет Греция как опора стабильности, мира и энергетической безопасности на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также указывает на ее динамичное возвращение на Балканы".

"То, что приглашение премьер-министра к участию во встрече приняли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, является одновременно существенным и символическим. Символично, потому что 21 июня исполнилось 20 лет со дня принятия "Салоникской декларации" саммита ЕС - Западные Балканы, который состоялся [в Салониках] во время председательства Греции в Совете ЕС и проложил путь к вступлению нескольких стран региона в Евросоюз", - добавили те же источники. По их словам, Мицотакис неоднократно подтверждал твердую поддержку Грецией европейской перспективы региона, что становится еще более важным в новых условиях вызовов, созданных военными действиями на Украине.

"20 лет, прошедшие со времени саммита в Салониках, и приглашение премьер-министра лидерам региона - это возможность подчеркнуть, что Греция, которая за последние четыре года усилила свое геополитическое и энергетическое присутствие в регионе, оказывает поддержку Западным Балканам как член европейской семьи, а также как крупнейшая экономика в регионе и желает их европейской интеграции при выполнении предварительных условий", - отметили источники.

Согласно сообщению пресс-службы главы правительства, премьер проведет 21 и 22 августа несколько двусторонних встреч. Так, 21 августа он встретится с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Христо, премьер-министрами Румынии Чолаку и Хорватии Пленковичем. Ужин состоится в понедельник в 20:15. На 22 августа запланированы встречи Мицотакиса с президентом Молдавии Санду, Черногории Милатовичем и премьером непризнанного Косово Курти.