Лидер КНДР проинспектировал учения по запуску крылатой ракеты со сторожевого корабля

По данным агентства, запуск осуществляли в рамках военных учений республики

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на борт корабля ВМС Корейской народной армии (КНА) и проинспектировал учения по запуску стратегической крылатой ракеты морского базирования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дата проведения учений не указана.

«Ким Чен Ын поднялся на сторожевой корабль № 661, который будет выполнять задание морской патрульной службы, проверив его вооружения и боевую готовность, Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за учениями матросов сторожевого корабля по запуску стратегической крылатой ракеты. Крылатая ракета быстро и точно поразила цель, что подтвердило постоянную готовность корабля и его наступательную способность», — говорится в сообщении агентства.

Лидер КНДР распорядился, чтобы все флотилии ВМС КНА поддерживали постоянную готовность к мобилизации. Вместе с тем он отметил важность проведения регулярных учений как способа подготовки к бою в реальных условиях.

Республика Корея и США проведут ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield с 21 по 31 августа. Пхеньян регулярно критикует Вашингтон и Сеул за подобные маневры в районе Корейского полуострова.