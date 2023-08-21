20 августа, 21:23,
обновлено 20 августа, 22:20

Лидер КНДР проинспектировал учения по запуску крылатой ракеты со сторожевого корабля

Юрий Смитюк/ ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Юрий Смитюк/ ТАСС

По данным агентства, запуск осуществляли в рамках военных учений республики

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на борт корабля ВМС Корейской народной армии (КНА) и проинспектировал учения по запуску стратегической крылатой ракеты морского базирования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Дата проведения учений не указана.

«Ким Чен Ын поднялся на сторожевой корабль № 661, который будет выполнять задание морской патрульной службы, проверив его вооружения и боевую готовность, Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за учениями матросов сторожевого корабля по запуску стратегической крылатой ракеты. Крылатая ракета быстро и точно поразила цель, что подтвердило постоянную готовность корабля и его наступательную способность», — говорится в сообщении агентства.

Лидер КНДР распорядился, чтобы все флотилии ВМС КНА поддерживали постоянную готовность к мобилизации. Вместе с тем он отметил важность проведения регулярных учений как способа подготовки к бою в реальных условиях.

Республика Корея и США проведут ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield с 21 по 31 августа. Пхеньян регулярно критикует Вашингтон и Сеул за подобные маневры в районе Корейского полуострова. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
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