Комиссар ECOWAS заявил, что сообщество не будет вступать в торг с мятежниками в Нигере

Позицию, занятую главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани, Абдель Фатау Мусах считает "попыткой выиграть время"

РАБАТ, 21 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере, которые в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах.

"Мы не будем вступать в торг с путчистами в Нигере. Мы не будем вести переговоры с военной хунтой Нигера по ее предложению организовать трехлетний переходный период", - подчеркнул он.

"Мы используем все доступные варианты, если поймем, что руководители переворота в Нигере манипулируют нами", - заявил комиссар. Позицию, занятую главой Национального совета спасения родины (НССР) генералом Абдурахманом Тчиани, Мусах считает "попыткой выиграть время".

Он также отметил, что делегация ECOWAS, посетившая в выходные Нигер с целью поиска варианта урегулирования кризиса, сумела донести до мятежников из НССР свою позицию. "Делегация ECOWAS смогла донести позицию группы до руководителей переворота в Нигере, и это - положительный момент", - отметил комиссар.

Вечером 19 августа Тчиани выступил с речью, в которой подверг резкой критике санкции ECOWAS, назвав их "незаконными, бесчеловечными и направленными на разделение Нигера и его народа". Он добавил, что любое вмешательство со стороны стран ECOWAS будет расценено как оккупация, на любое нападение последует ответ.

Как сообщил ранее Al Arabiya, переговоры делегации ECOWAS с лидерами НССР завершились безрезультатно. По его сведениям, мятежники отказались освободить свергнутого 26 июля президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.