20 августа, 22:31
Военная операция на Украине

Риттер считает, что Россия за месяц собьет все передаваемые Украине F-16

AP Photo/ Czarek Sokolowski
Истребители F-16
© AP Photo/ Czarek Sokolowski

По словам экс-разведчика, истребители, которые Амстердам и Копенгаген передадут Киеву, являются старой и небезопасной по стандартам Вашингтона и НАТО техникой

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожертвовал 400 тыс. украинских военных в ходе конфликта, все передаваемые Киеву истребители F-16 будут сбиты за месяц. Такое мнение высказал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в социальной сети X (ранее Twitter).

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"Все они будут сбиты за месяц. Это иллюзия безопасности, навязанная вам теми же людьми, кто заставил вас пожертвовать более 400 тыс. украинских мужчин в неудавшемся гамбите НАТО для региональной значимости, - прокомментировал Риттер запись Зеленского об истребителях. - Позор вам, что позволили этому случиться".

По словам экс-разведчика, F-16, которые Нидерланды и Дания передадут Украине, являются старой и небезопасной по стандартам США и НАТО техникой. Риттер отметил, что из 42 самолетов только 24 годны к полетам. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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