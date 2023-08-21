FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи

По данным газеты, между Пекином и Нью-Дели возник спор, должно ли объединение быть нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов развивающихся стран или политической силой, которая должна открыто выступать против Запада

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Китай призовет коллег по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите в Йоханнесбурге превратить объединение в полноценного, геополитического соперника Группы семи (G7). Об этом сообщила газета Financial Times.

"Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее", - заявил изданию представитель Китая, который предпочел, чтобы его имя не называлось. В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Financial Times напоминает, что президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил на саммит, намеченный на 22-24 августа, лидеров и глав правительств более 60 стран, при этом, по информации чиновников ЮАР, интерес в присоединении к БРИКС выразили 23 страны.

Однако источники, осведомленные с сутью позиций Китая и Индии, сообщили газете о том, что между Пекином и Нью-Дели растет напряженность по поводу того, как должно выглядеть расширение объединения. Основной спор заключается в том, должен ли БРИКС быть нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов развивающихся стран или политической силой, которая должна открыто выступать против Запада.

Издание приводит слова неназванного бразильского дипломата, который высказался за более четкие правила приема новых членов. "Важно, чтобы для присоединения новых членов были определены критерии", - заявил он.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, превратив ее в БРИКС. В этом году ЮАР председательствует в БРИКС. В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда сообщило о том, что страны БРИКС с 2020 года опережают государства G7 по вкладу в рост мировой экономики. Как отмечает Bloomberg, в нынешнем году участники БРИКС обеспечат 32,1% роста, а G7 - 29,9%. По данным агентства, по итогам 2020 года доли обеих этих групп стран в мировом ВВП по паритету покупательной способности сравнялись и составили по 31%. При этом к концу 2028 года доля БРИКС вырастет до 33,6%, тогда как у G7 она снизится до 27,8%.