Глава избиркома Эквадора заявила, что президентские выборы прошли без серьезных инцидентов

В то же время Диана Атамаинт отметила, что на платформу для голосования за рубежом была совершена хакерская атака

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в Эквадоре в воскресенье в мирной обстановке и без серьезных инцидентов. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета республики (НИС) Диана Атамаинт.

"Мы благодарим и отмечаем великолепную работу вооруженных сил и полиции, которые гарантировали мирные и безопасные выборы. Не было зарегистрировано ни одного происшествия, которое могло бы угрожать демократии", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале НИС.

В то же время Атамаинт сообщила, что на платформу для голосования за рубежом была совершена хакерская атака, из-за чего наблюдались проблемы с доступом к ней. "Мы хотим подчеркнуть, что отданные голоса не были затронуты. Было установлено, что атаки исходили из семи стран: Индии, Бангладеш, Пакистана, России, Украины, Индонезии и Китая", - сказала она.

Как объявила глава НИС, первые результаты подсчета голосов будут опубликованы в 19:30 (03:30 мск). Явка составила 82%.

20 августа в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Голосование проходило в условиях режима чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, который был застрелен 9 августа после участия в предвыборной встрече.