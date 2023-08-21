Еще один член правительства Японии лично посетил храм Ясукуни

Премьер-министр Фумио Кисида в годовщину объявления о капитуляции во Второй мировой войне воздержался от личного посещения храма, однако направил туда подношение от своего имени

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура совершил паломничество в синтоистский храм Ясукуни, где хранятся списки солдат, павших во время всех войн за страну, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Нисимура стал вторым членом правительства премьер-министра Фумио Кисиды, кто за последнее время лично посетил этот храм. 15 августа в годовщину объявления страны о капитуляции во Второй мировой войне храм посетила министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити. Сам Нисимура в те дни находился в зарубежной поездке.

В то же время премьер-министр Фумио Кисида в годовщину объявления о капитуляции ожидаемо воздержался от личного посещения храма, однако направил святилищу подношение от своего имени.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. В Японии во вторник пройдут траурные мероприятия, приуроченные к годовщине капитуляции страны в войне. Из-за тайфуна "Лан", который движется к Японии со стороны Тихого океана, на церемонию не смогут приехать представители девяти западных префектур.

Посещения Ясукуни японскими официальными лицами и подношения от их лица храму вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших от японской агрессии в ходе Второй мировой войны, как ее оправдание.