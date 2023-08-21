В КНР начали расследование по делу о шпионаже китайского гражданина на ЦРУ

По данным Министерства государственной безопасности Китая, подозреваемый - служащий по фамилии Хао, работающий в одном из государственных учреждений страны

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Власти Китая приступили к проведению расследования в отношении гражданина страны, который подозревается в шпионаже на ЦРУ. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

На странице ведомства в социальной сети WeChat уточняется, что подозреваемый - служащий по фамилии Хао, работающий в одном из государственных учреждений Китая. В ходе стажировки в Японии, как отмечается, он познакомился с сотрудником посольства США в Токио.

По данным МГБ, в дальнейшем через этого американского дипломата Хао установил контакты с ЦРУ, был завербован и прошел специальный курс обучения для хищения информации в ключевых госструктурах Китая. Как утверждается, находясь при исполнении должностных обязанностей, он неоднократно встречался с агентами американских спецслужб и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию.