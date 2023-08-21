В Гватемале завершилось голосование во втором туре выборов президента республики

По данным газеты Prensa libre, зарегистрировали около 50 нарушений процесса голосования, но они не способны повлиять на итоговый результат

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах президента Гватемалы закрылись для избирателей в воскресенье вечером. Как сообщает местная газета Prensa libre, Высший избирательный суд (ВИС) начал прием данных с участков для волеизъявления граждан.

Отмечается, что зарегистрировано около 50 нарушений процесса голосования, но они не способны повлиять на итоговый результат.

Президент Алехандро Джамматтеи взял на личный контроль расследование поступавших ранее угроз в адрес одного из членов ВИС. Также за несколько часов до завершения голосования произошло нападение на избирательный участок в центральной части страны, пострадавших нет, двое человек задержаны.

20 августа в Гватемале прошло голосование во втором туре выборов президента центральноамериканской страны. На пост главы государства претендуют Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" и Бернардо Аревало от левоцентристского движения "Семя". В первом туре они получили 15,7% и 11,8% голосов соответственно.

Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.