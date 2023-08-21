На выборах президента Эквадора лидируют Даниэль Нобоа и Луиса Гонсалес

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Соратница экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луиса Гонсалес и сын одного из богатейших бизнесменов страны Даниэль Нобоа лидируют на досрочных выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным избирательным советом после обработки около 20% протоколов.

Согласно этим результатам, за Гонсалес, представляющую левую коалицию "Гражданская революция", проголосовали 32,97%, за Нобоа, выдвигающегося от левоцентристского движения "Национальное демократическое действие", - 24,34%. Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять как минимум 10% голосов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не заручится необходимой поддержкой, то 15 октября в стране пройдет второй тур.

Третье место занимает движение "Строй" с 16,38%. 9 августа ее кандидат Фернандо Вильявисенсио был убит, но поскольку бюллетени к выборам уже были напечатаны, в списке для избирателей был представлен он. Вместо Вильявисенсио движение выставило журналиста Кристиана Суриту. Четвертое место занимает кандидат от правоцентристского альянса "За страну без страхов" Ян Топик, которого поддержали 14,62% избирателей.

45-летняя Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве Корреа (2007-2017), в ходе предвыборной кампании обещала сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и наркоторговлей и добиться снижения количества убийств в стране. Политик говорила, что ее "главным советником" будет Корреа, который сейчас находится в Бельгии, где получил политическое убежище после возбуждения против него дел на родине.

Нобоа, которому 35 лет, не был одним из фаворитов предвыборной гонки. Он обещает придать импульс развитию сельскохозяйственного сектора Эквадора, привлечь в страну иностранные инвестиции и принять меры для борьбы с организованной преступностью. Политик - сын предпринимателя Альваро Нобоа, который сам пять раз баллотировался в президенты.

20 августа в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы, созванные действующим главой государства Гильермо Лассо в мае для роспуска Национальной ассамблеи. Голосование проходило в условиях режима чрезвычайного положения, введенного после убийства Вильявисенсио, которого застрелили 9 августа в Кито после участия в предвыборной встрече.

В новость были внесены изменения (04:31 мск) - передается с исправлением опечатки в лиде, верно - богатейших.