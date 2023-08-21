Левоцентрист Аревало лидирует на выборах президента Гватемалы

На настоящий момент он получает 59,52% подсчитанных действительных голосов

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы после подсчета 76% голосов. Такие данные опубликованы в воскресенье на сайте Высшего избирательного суда.

На настоящий момент он получает 59,52% подсчитанных действительных голосов, его оппонент, Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды", - 35,8%.

Явка на выборах составила 43,76%.

Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.